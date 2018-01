Paciente é assassinado a tiros em hospital no RS

Na noite de quarta-feira, a vítima já havia sido baleada por encapuzados em via pública do bairro Santos Dumont. Ferido, o comerciante foi levado ao hospital, onde submeteu-se a uma cirurgia e ficou internado para recuperação. Por volta das 20 horas de quinta-feira, um homem entrou no quarto e disparou três tiros em Gonçalves, que morreu na hora. Outros três pacientes que estavam no mesmo quarto entraram em pânico, mas não foram atacados.

A polícia ainda não tem informações concretas sobre o caso. A investigação começará pela análise de imagens de câmeras de vigilância na tentativa de descobrir como o assassino entrou no hospital, se foi aproveitando o horário de visitas ou pulando alguma janela, e como fugiu sem passar pela portaria.