Paciente morre em acidente com ambulância em SP Um paciente morreu quando a ambulância em que era transportado se acidentou na manhã de hoje na Rodovia Attilio Balbo entre as cidades de Sertãozinho (SP) e Ribeirão Preto (SP). A ambulância, de Arceburgo (MG), estava indo para o Hospital do Câncer de Barretos e levava cinco pessoas quando bateu na traseira de um caminhão. O motorista da ambulância sofreu ferimentos leves e uma enfermeira foi internada em estado grave na Unidade de Emergência do Hospital das Clínicas (HC) de Ribeirão Preto. Jeremias Queiroz, de 64 anos, morreu no local do acidente. Outro paciente, um acompanhante e o motorista do caminhão nada sofreram. A Polícia Rodoviária investiga o que teria provocado a colisão. Em outro acidente na madrugada de hoje, na Rodovia Washington Luís, entre Matão (SP) e Araraquara (SP), morreu Jordana Fernandes Sahib, de 18 anos. O veículo em que ela estava chocou-se contra uma árvore depois que o motorista perdeu o controle da direção. O motorista e outros dois passageiros tiveram ferimentos graves, mas não correm risco de morte.