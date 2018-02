Paciente paulista é 16o caso de gripe H1N1 no Brasil

Segundo nota do ministério, trata-se de um paciente de São Paulo que contraiu a doença por ter tido "contato próximo de um caso procedente dos EUA, já confirmado anteriormente".

"(O paciente) está internado e passa bem", afirma a nota. "Até o momento, são quatro os casos detectados de transmissão autóctone (dentro do território nacional), todos com vínculos epidemiológicos com pacientes procedentes do México ou EUA."

O Ministério da Saúde, no entanto, diz que não há evidências de transmissão sustentada de pessoa para pessoa do vírus H1N1 no Brasil.

Os 16 casos da doença, conhecida como gripe suína, no Brasil foram registrados nos Estados de São Paulo (7), Rio de Janeiro (5), Santa Catarina (2), Minas Gerais (1) e Rio Grande do Sul (1).

Segundo o ministério, para todos os casos estão sendo realizados busca ativa e monitoramento de todas as pessoas que estabeleceram contato próximo com esses pacientes.

O Ministério da Saúde informou ainda que acompanha 18 casos suspeitos da gripe H1N1 --dois a menos que na quinta-feira-- em dez Estados. Há 20 casos em monitoramento e outros 333 foram descartados.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), pelo menos 16.670 pessoas foram infectadas pelo vírus H1N1 em 54 países, e 113 morreram, a maioria no México, epicentro da doença.

(Reportagem de Eduardo Simões)