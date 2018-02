Pacientes com gripe suína, no Rio, passam bem O Hospital Clementino Fraga Filho, da UFRJ, divulgou há pouco boletim médico dos dois pacientes internados com gripe suína e da mulher com suspeita da doença. O primeiro, um rapaz que esteve no México e lá contraiu a vírus Influenza A, tem "excelente estado geral" e está internado "para completar o período de isolamento." O segundo, amigo do primeiro, que lhe transmitiu o vírus no Rio, há uma semana, está sem febre há 24 horas e "evoluiu com melhoras dos sinais e sintomas respiratórios". O terceiro, a mãe deste segundo, que pegou do filho, ainda aguarda o resultado de exames que vão dizer se ela tem mesmo a gripe suína. Seu quadro clínico é estável e ela está sendo monitorada.