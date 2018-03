Pacientes não conseguem fazer exames no HC Pacientes que tentaram ontem realizar alguns exames de fezes e urina no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP foram surpreendidos pela informação de que as análises estavam suspensas. O hospital adiou pelo menos 700 exames em razão de refrigeração inadequada na área de laboratórios de parasitologia e microbiologia e também de contaminação neste último. As altas temperaturas prejudicaram os trabalhos e causaram a proliferação de microrganismos em insumos, equipamentos de esterilização e áreas do setor de microbiologia, informou o diretor da divisão de Laboratórios, Marcelo Burattini, na quarta-feira. A falta de ar-condicionado, cortado após incêndio no Prédio dos Ambulatórios em dezembro do ano passado, foi a causa dos problemas na refrigeração. Entre as 8h15 e as 8h40 de ontem, a reportagem verificou que pelo menos três pacientes que foram ao setor de laboratórios do HC não tinham sido avisados sobre a ausência de coleta de exames como cultura de urina e exame de fezes. A notícia era dada por três funcionários. Eles não sabiam dar previsão sobre o retorno das análises. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo