Pacote da Microsoft tem cinco correções críticas A Microsoft liberou nesta semana o pacote mensal de correções de segurança para seus aplicativos. São seis lotes de atualizações que afetam o sistema operacional Windows. Cinco delas são consideradas críticas por permitirem a execução remota de códigos hostis e afetam o navegador Internet Explorer, envolvendo uma que permite o uso da plataforma Flash, usada em animações, mas que pode ser usada também em invasões. As atualizações podem ser baixadas do site de segurança da empresa ou pelos mecanismos de atualização automática do Windows.