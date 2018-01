Pacote de gravação esbanja recursos

Pensou em gravação, pensou Nero: ele é de longe o software mais usado para gravar CDs e DVDs. Mas acaba de ganhar um concorrente sério – o Easy Media Creator 10, que traz uma batelada de novidades. É um pacote com nada menos do que 28 programas e recursos que vão muito além da mera gravação de CDs e DVDs: com o Easy Media Creator é possível retocar fotos, gravar áudio, editar filminhos e até converter vídeos para o iPod. Vale a pena? O Easy Media Creator é melhor do que o Nero? Numa palavra: sim. A disputa é acirrada – ambos são pacotes muito completos, que custam em torno de R$ 200. Mas o Media Creator tem alguns recursos que fazem a diferença. Ele já larga na frente pois sua tela inicial é muito bem organizada. Basta definir o que você deseja fazer (gravar um CD de música, por exemplo) e o programa necessário é aberto. Muito melhor do que o Nero, que em sua última versão ganhou uma interface horrível (veja mais em tinyurl.com/385p46). No quesito música, o Media Creator também ganha porque permite criar CDs mais incrementados. –á para incluir uma narração no começo do disco ou "emendar" músicas (ótimo para festas!). Falando em festas, a função Music DVD é bem bacana: permite gravar até 25 horas de música em um DVD comum. O Nero também oferece esse recurso, claro. Mas o Media Creator vai além pois gera um menu que facilita a navegação pelas músicas. O menu aparecerá na tela da TV quando você colocar o DVD para tocar. INTELIGENTE O fazedor de capinhas (para CDs e DVDs) do Media Creator também é ligeiramente superior ao do Nero. Mas o ponto alto está no recurso MusicID. Se você baixa músicas da internet, provavelmente tem alguns MP3 que estão com "tags" – informações como nome do artista, título do CD, ano de gravação, etc. – erradas ou incompletas. Isso atrapalha a navegação pelas músicas. Entra em cena o MusicID. Ele escuta um pedacinho de cada canção e descobre sozinho as informações que faltam. Não é infalível, mas funciona. E isso o Nero não tem. Já o editor de áudio do Nero leva vantagem ao oferecer mais filtros para limpar e melhorar o som. Mas, na edição de vídeo, o Media Creator dá um banho no concorrente. Tem mais recursos e sua área de edição (timeline) é bem mais flexível. Os usuários mais leigos vão adorar o recurso Plug & Burn pois ele grava em DVD, com apenas um clique, os vídeos caseiros que você registrou com a sua filmadora digital. BACKUP E MULTIMÍDIA Um bom pacote de gravação deve incluir, claro, um programa para fazer backups do seu computador. O Media Creator torna a tarefa fácil pois distribui automaticamente os arquivos em quantos CDs forem necessários. Nesse aspecto, empata com o Nero. O pacotão também traz um software para retocar fotos que promete funções originais – melhorar fotos tiradas no celular, por exemplo –, mas ele é meio bobinho. Não se compara ao Picasa (picasa.google.com). O exclusivo recurso Disc Gallery é bem útil. Você tem uma pilha de CDs e DVDs e não sabe o que está gravado em cada um? O Disc Gallery analisa os discos, indexa seu conteúdo e cria um banco de dados no PC. Depois basta digitar o nome de algum arquivo e o Disc Gallery indica em qual CD ou DVD ele está gravado. Bem legal. Ao contrário do Nero, o Media Creator não oferece recursos do tipo "media center", que facilitam a operação do computador via controle remoto. Mas, como pouca gente tem o computador instalado na sala, não faz muita diferença. Além disso, o Windows Vista já vem com seu próprio media center. Para quem tem iPod, o Easy Media Creator é uma verdadeira mão na roda. Ele converte automaticamente vídeos e fotos para os formatos exigidos pelo iPod. O Nero também tem esse recurso, mas funciona manualmente e é um pouco mais complicado. O Media Creator tem uma característica extremamente irritante. Quando você apaga um CD ou DVD regravável, ele sempre ejeta o disco e, para regravá-lo, você precisa reinseri-lo no computador. Aparentemente não há como evitar que o Media Creator "cuspa" os discos. Mal-educado. CONCLUSÃO Se você só quer gravar um ou outro CD/DVD, os recursos embutidos no Windows são suficientes. E boa parte das funções do Media Creator (e do Nero) podem ser conseguidas em softwares gratuitos. Mas a integração das funções e a praticidade tornam o pacote atraente. Se você já possui o Nero (na versão Ultra, que é a completa), o Media Creator não chega a ser irresistível. Mas, para quem não tem nenhum software de gravação e quer o máximo de recursos, o Easy Media Creator 10 é um bom investimento.