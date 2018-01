Pacote de serviços de telecom pode se tornar commodity, diz IDC A consultoria IDC afirmou nesta terça-feira que a estratégia de reunir três serviços de telecomunicações em um pacote aos clientes --conhecido no setor como "triple play"-- tende a se tornar uma commodity em pouco tempo e, com isso, perder o apelo junto ao consumidor. Segundo o analista de telecomunicações do IDC, Vinicius Caetano, em outros países onde a empresa pesquisou a tendência do triple play, a iniciativa se massificou entre todas as operadoras "em cerca de dois anos". De acordo com ele, para se diferenciar das demais, as operadoras têm dois caminhos: incluir o celular na oferta já composta de banda larga, TV paga e telefone fixo ou criar novos serviços dentro dessa oferta, como TV de alta definição e banda extra sob demanda para conexão à Internet. Caso contrário, opina o analista, o fato de unir os três serviços em um pacote deixa de garantir uma vantagem à operadora. Na sua opinião, a oferta conjunta, ainda que garanta a comodidade de o cliente receber uma única fatura e de ter descontos nos preços, não garante a fidelização do cliente, como imaginam as operadoras. "Na prática, isso não tem acontecido", afirmou ele à Reuters, por telefone. A NET Serviços, por exemplo, firmou uma parceria com a Embratel em março de 2006 para incluir o telefone fixo em sua oferta. Já a TVA, cujo controle foi adquirido pela Telefônica em 2007, teve seu serviço de TV paga incluído nos pacotes que incluem telefone e banda larga da operadora. Enquanto isso, a Oi se prepara para incorporar a Way TV, de Minas Gerais em suas operações, que nesse Estado ganharão mais esse serviço, além do telefone fixo, da banda larga e do celular. (Reportagem Taís Fuoco)