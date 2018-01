Pacote OpenOffice chega à versão 2.2 O pacote de aplicativos de escritório OpenOffice, concorrente gratuito do Microsoft Office, chegou nesta semana à versão 2.2, com correções em falhas de segurança, segundo divulgaram os desenvolvedores, além de melhorias na exibição gráfica de caracteres na tela dos PCs. O pacote inclui editor de textos, planilhas, apresentações e uma ferramenta de bancos de dados e é feito a partir do StarOffice, ferramenta que hoje pertence à Sun Microsystems. O OpenOffice na versão 2.2 só está disponível na versão em inglês. A versão mais recente do pacote em português é a 2.1.