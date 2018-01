Pacote traz ligações ilimitadas e banda larga no Reino Unido A Carphone Warehouse acaba de começar uma guerra de preços no Reino Unido: anunciou um pacote, o TalkTalk, que envolve ligações ilimitadas internacionais e para linhas fixas dentro do Reino Unido, além de um pacote de banda larga, tudo isso por 21 libras mensais (cerca de R$ 78). A empresa vai cobrar 11 libras pelo aluguel de uma linha digital e uma taxa mensal de 9,99 libras, por um serviço que incluirá ligações sem limite, nacionais e internacionais para 28 países, e um acesso de banda larga com 8 Mbps, funcionando 24 horas por dia. Outras operadoras no Reino Unido oferecem linhas por 10 libras mensais e pacotes de acesso à internet por 15 libras. "O mercado de telefonia residencial no Reino Unido jamais será o mesmo", disse Charles Dunstone, principal executivo da companhia, em um comunicado. O serviço, no entanto, terá limites para downloads, de 5 Gigabytes mensais. A empresa divulgou ter cerca de 2,6 milhões de assinantes, e que espera alcançar a marca de 3,5 milhões de clientes até 2009. Sua cobertura, segundo divulgou, abrange 70% do Reino Unido.