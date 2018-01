Pacto Yahoo-Microsoft pode levar a fusão, dizem analistas Um potencial acordo de parceria entre a Microsoft e o Yahoo revelado no final de semana pode se provar o ponto de partida de uma completa aquisição, afirmaram analistas nesta segunda-feira. Analistas do UBS disseram em relatório que as discussões de negócios entre as empresas pode ser o prelúdio para uma eventual oferta de compra direta, porque é vital para a Microsoft adquirir o Yahoo em termos amistosos. "Um acordo de curto prazo pode agir como um passo intermediário que avançaria na direção de experimentar novas águas", escreveu o UBS. A corretora colocou que a parceria Yahoo-Microsoft deve se focar em anúncios em buscas e será vista como uma alternativa para um cenário no qual o Yahoo terceirizaria para o Google parte de suas vendas de propagandas em anúncios web. A Stifel Nicolas argumentou que a Microsoft pode estar procurando comprar a unidade de busca e propagandas em buscas do Yahoo, acabando por deixar o Yahoo independente porém menor, concentrado na exibição de anúncios e negócios em mídia de Internet. Os analistas de Stifel, George Askew e Scott Devitt, alertaram que o Yahoo precisa chegar a um acordo, seja com o Google ou com a Microsoft, ou então enfrentar uma batalha pela maioria das ações com o investidor Carl Icahn, que procura estabelecer seus próprios candidatos no conselho do Yahoo. Icahn lançou uma batalha na última quinta-feira com o intuito de substituir o conselho do Yahoo com diretores que reabririam negociações com a Microsoft, com a justificativa de que o Yahoo agiu irracionalmente ao recusar a oferta de 47,5 bilhões de dólares pela empresa. Essa disputa "pode levar um impactado Yahoo para os braços da Microsoft" por cerca de 31 dólares por ação, afirmou a Stifel. A Microsoft fez uma oferta de 31 dólares por ação em dinheiro e ações no final de janeiro. No início deste mês, a Microsoft discutiu elevar a oferta para 33 dólares, mas recuou na proposta depois que o Yahoo pediu pelo menos 37 dólares por ação. Uma fonte próxima do bilionário investidor disse à Reuters no domingo, a medida da gigante do software para se aproximar do Yahoo está propensa a fazer Icahn pressionar o Yahoo para prosseguir com uma aliança com o Google. (Reportagem de Eric Auchard)