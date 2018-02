Padilha: médicos brasileiros tiveram reações truculentas O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, criticou, mais uma vez, nesta terça-feira, 3, a reação negativa de parte de médicos do Brasil à chegada de profissionais de Cuba recrutados para participar do programa Mais Médicos. "Foram reações truculentas, mas isoladas", disse. O comentário foi feito quando Padilha anunciou que as Regiões Norte e Nordeste serão as principais beneficiadas com a chegada do primeiro grupo de 400 médicos cubanos ao País dentro do Mais Médicos.