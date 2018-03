Padilha participa de campanha contra pólio em SP

Em todo o Estado, mais de 11,2 mil postos de saúde (fixos e itinerantes) estarão funcionando das 8 às 17 horas de sábado. Nas unidades, as crianças recebem duas gotas da vacina Sabin, que imuniza a criança contra a poliomielite e evita a transmissão para outras pessoas. Padilha participará da campanha no Centro Educacional Unificado (CEU) Meninos, que fica na Rua Babinos, no Sacomã, zona sul da capital paulista.