Padrão de TV digital japonês depende de fábrica de semicondutores O governo brasileiro só vai bater o martelo em relação ao padrão de TV digital do Japão quando obtiver do governo daquele país e das empresas japonesas fabricantes de televisores o compromisso, por escrito, de que instalarão no Brasil uma fábrica de semicondutores. No âmbito das negociações em torno dessa fábrica que vêm sendo travadas nas últimas semanas, na sexta-feira passada uma delegação de 20 japoneses esteve no Palácio do Planalto para discutir oficialmente a questão. Na oportunidade, os japoneses sinalizaram com o propósito de construir a fábrica, mas o chefe do Departamento de Tecnologia e Radiodifusão do Ministério dos Negócios Interiores e Comunicações do Japão, Okubo Akira, disse que a instalação dela dependeria da demanda, tanto do mercado brasileiro quanto do internacional. As negociações prosseguem mas, segundo fontes do governo, ainda não está fechado o compromisso da parte japonesa de construir a fábrica. A tendência do governo brasileiro de escolher o padrão japonês vem desde o fim do ano passado, quando o ministro das Comunicações, Hélio Costa, já apresentava a tecnologia japonesa como a mais completa e a mais adequada às necessidades brasileiras. A tecnologia japonesa também agrada às emissoras de televisão. Negociação A tendência do governo nessa direção também vem sendo confirmada nas negociações em torno da instalação da fábrica, que não se deram com os detentores dos demais padrões em estudo - o europeu e o norte-americano. A fábrica de semicondutores é necessária porque o Brasil importa a maioria dos componentes utilizados nos televisores mais modernos. Mas a indústria alerta que, além dessa fábrica, é necessário instalar também, no País, uma indústria de componentes usados na fabricação de televisores de tela de cristal líquido (LCD). O Brasil importa mais de 85% dos componentes para fabricação de TVs de LCD. Além de atender o mercado brasileiro, que é de cerca de 10 milhões de aparelhos de TV por ano, a indústria brasileira quer ter competitividade também em outros países, principalmente nos da América Latina, potencial mercado para futuras exportações, que deverá acompanhar o Brasil na escolha do padrão de TV digital.