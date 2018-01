Padrão europeu de TV digital volta ao páreo se tiver investimentos Ministro espera compromisso dos representantes de tecnologias de TV digital e investimentos para balizar escolha do padrão a ser adotado no Brasil. O ministro das Comunicações, Hélio Costa, disse há pouco que o governo brasileiro espera um compromisso "de governo" com os detentores do padrão de TV digital para a instalação de uma fábrica de semicondutores no País e não apenas uma proposta da iniciativa privada. "Os empresários dizem uma coisa, mas queremos saber se o governo dá suporte para isso. Por isso, conversamos com empresários e com o governo", afirmou Costa ao chegar ao Ministério. Na semana passada, a empresa franco-italiana ST Microeletronics entregou ao governo brasileiro uma carta demonstrando seu interesse em se instalar no País para produzir chips usados em televisores digitais. Com essa oferta, o padrão europeu voltou a concorrer com o padrão japonês, que já havia sinalizado com a possibilidade de instalar essa indústria e que detém a simpatia de grande parte dos ministros, principalmente de Hélio Costa. "Na sexta-feira, quando nós fizemos aquela grande reunião, apareceu lá uma carta da STM fazendo mais ou menos uma cópia daquilo que os japoneses tinham feito. Então acho que em função dessa carta é que possivelmente foi aberta a discussão com os europeus", afirmou. Ontem, a ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff recebeu embaixadores da Finlândia, Alemanha, Áustria, França, Itália e União Européia para discutir o assunto. Amanhã, segundo Costa, haverá nova reunião entre europeus, e os ministros da Fazenda, Antonio Palocci, do Desenvolvimento Indústria e Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan, Dilma e o próprio Costa, que ontem cumpria compromissos de sua agenda em Belo Horizonte. "Acho que eles (europeus), na verdade, acordaram para esse procedimento", disse o ministro referindo às negociações com os governos. "Nós tentamos fazer isso e não conseguimos. Com os japoneses conseguimos", afirmou.