Padrasto nega participação em morte de Joaquim O padrasto de Joaquim Ponte Marques, de 3 anos, o técnico de informática Guilherme Rayme Longo, de 28 anos, negou à Polícia Civil de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, ter participado da morte do menino. Em depoimento de mais de quatro horas, na tarde desta quarta-feira, 13, o principal suspeito do assassinato disse ainda que se autoaplicou 30 doses de insulina da criança.