Padre Manoel da Nóbrega é liberada; lentidão permanece no sentido Praia Grande

Os manifestantes iniciaram a intervenção da rodovia por volta das 8h deste domingo. Havia cerca de 50 pessoas no local. O motivo, conforme a Ecovias, é a desapropriação de uma área perto da Fundação Casa de Praia Grande. Com isso, os moradores que vivem no local seriam retirados.

Na última quinta-feira, 25, feriado de Natal, uma manifestação também bloqueou parcialmente a Padre Manoel da Nóbrega na altura do km 289 pelo mesmo motivo, segundo a Ecovias.

Operação descida

Neste momento, a pista de subida da Anchieta está bloqueada para inversão de sentido e implantação da Operação Descida (4x6). Conforme a concessionária, a descida será feita pelas duas pistas da Anchieta e subida pela Imigrantes. Os motoristas encontram tráfego intenso em todo o trecho de serra da Anchieta, sentido litoral, de acordo com a Ecovias. Já a Imigrantes tem lentidão no sentido litoral, do km 25 ao 32, na praça de pedágio e, no trecho de serra, do km 40 ao 53.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Desde as 0h do dia 22 de dezembro, quando se iniciou a contagem de feriado, conforme a Ecovias, mais de 520 mil veículos desceram a serra em direção à Baixada Santista. No sentido capital, a concessionária registrou a passagem de mais de 326 mil veículos. Na última hora, desceram 5,5 mil veículos e subiram 3,1 mil.