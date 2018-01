Padre transgênero prega em Catedral Nacional de Washington

O reverendo Dr. Cameron Partridge, um dos sete membros abertamente transgêneros do clero da Igreja Episcopal, falou do púlpito de Canterbury em homenagem ao mês do orgulho da comunidade de lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros, disse a Catedral.

Partridge disse aos congregados em sua aparição como convidado que estava orgulhoso de fazer parte de uma igreja que estava se movimentando para a aceitação de todas as pessoas, independentemente da sua orientação sexual ou identidade.

"Assim como contemplamos uns aos outros nestes dias de celebração, que possamos honrar a nossa forma de apoiar um ao outro", disse ele.

Partridge, que iniciou a transição do sexo feminino para o masculino há uma década, é o capelão Episcopal da Universidade de Boston e professor e conselheiro da Harvard Divinity School.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O reverendo Gene Robinson, o primeiro bispo Episcopal abertamente gay, presidiu o serviço neste domingo, que incluiu leituras e orações por integrantes gays, lésbicas e transgêneros da Igreja.

A Igreja Episcopal, um instituição independente dos Estados Unidos afiliada ao Anglicanismo, votou em 2012 para permitir a ordenação de pessoas trangêneras, assim como aprovou a benção ao casamento homossexual.

(Por Victoria Cavaliere em Nova York)