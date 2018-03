Paes ameaça romper contrato com empresas de ônibus O prefeito do Rio, Eduardo Paes (PMDB), disse, no fim da manhã desta quinta-feira, 08, que cobrou do Sindicato das Empresas de Ônibus do Rio que coloque nas próximas horas pelo menos 70% da frota nas ruas, como consta no contrato de concessão do serviço, sob pena de multa e até mesmo cassação do contrato.