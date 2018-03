Paes anuncia que tarifa de ônibus no Rio volta a R$ 2,75 O prefeito do Rio, Eduardo Paes (PMDB), anunciou às 18h15 desta quarta-feira que a tarifa dos ônibus municipais da capital fluminense voltará a custar 2,75 reais. A tarifa havia aumentado para 2,95 reais no dia 1.º, o que ocasionou protestos como o da segunda-feira, 17, quando cem mil manifestantes se reuniram na Avenida Rio Branco, no centro.