Paes e secretários de reúnem com moradores da Maré O prefeito do Rio, Eduardo Paes (PMDB), está reunido na tarde desta quarta-feira, 9, com representantes de quinze associações de moradores e também de organizações não governamentais do Complexo da Maré, na zona norte, para discutir o plano de ações sociais da prefeitura para a região, ocupada há pouco mais de uma semana por forças de segurança.