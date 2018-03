Paes quer receber Movimento Passe Livre ainda hoje No dia seguinte da manifestação que reuniu cem mil pessoas no centro do Rio - e terminou com a invasão do Palácio Tiradentes, sede da Assembleia Legislativa, e vários bancos e lojas depredados -, o prefeito Eduardo Paes (PMDB) decidiu abrir o diálogo com os grupos que reivindicam diminuição no preço das passagens de ônibus.