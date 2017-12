Paes vê com 'traquilidade' visita de membro do COI e nega intervenção A presença de Gilbert Felli, representante do Comitê Olímpico Internacional, no Rio de Janeiro para acompanhar de perto a preparação da cidade para os Jogos de 2016 é vista com tranquilidade pelo prefeito Eduardo Paes (PMDB) que entende que a vida do diretor-executivo é fruto de uma onda de reclamações de algumas federações internacionais.