Pagando pouco, empresas têm acesso à tecnologia Usar novas tecnologias para agilizar processos e ganhar mercado não é privilégio apenas das grandes empresas. Os pequenos negócios brasileiros também estão cada vez mais atrás de novas ferramentas e softwares, com a vantagem de que muitas vezes podem obter estes produtos pagando pouco, ou até mesmo de graça. O Google, por exemplo, lançou na semana passada a versão em português do serviço Google Apps, conjunto de aplicativos gratuitos que dá às empresas e-mail com nome de domínio particular, programa para criação de sites, mensagens instantâneas e controle da agenda de usuários. Esses programas podem ser usados e personalizados com logotipos ou cores da própria empresa, sem nenhum custo. A empresa fala que, futuramente, vai lançar pacotes específicos para empresas familiares, grupos comunitários e ONGs. ?As empresas que utilizam estes aplicativos podem com certeza não só agilizar seus processos, mas reduzir custos sem um investimento alto. Na internet se encontra muita coisa simples e de graça?, diz Rodrigo Zulim, gerente da consultoria RCS. A desenvolvedora de softwares Fator9 também oferece de graça, para quem é autônomo, o SGV9, uma solução para a gestão de vendas totalmente online. ?Com ele, o empresário pode controlar tudo na parte comercial, desde o primeiro contato com o cliente até o pós-venda, e gerar relatórios na hora que quiser?, diz Hélio Bezerra, diretor da Fator9. Para empresas com até 5 funcionários, são cobrados R$ 300 por usuário que terá acesso ao programa. A gigante Microsoft também tem seu produto gratuito para os pequenos, porém ainda só em inglês. É possível fazer download de um pacote de softwares de contabilidade para pequenas empresas. A versão mais simples, para microempresas, é gratuita. Ela organiza a administração de inventário, orçamento, fluxo de caixa e outras tarefas corriqueiras das empresas. Já a versão para empresas de pequeno a médio porte, com mais opções, custa US$ 149. Internet Ter um site próprio também não é privilégio só dos grandes negócios. A Fator9, por exemplo, tem um serviço voltado pra as microempresas em que cobra R$ 320 para entregar um site completo, com conteúdo paginado e domínio inclusos. ?Esprememos todos os custos possíveis para isso, e hoje temos mais de 900 pequenas empresas que fizeram sites conosco?, conta Bezerra. O provedor iG também criou em setembro o iG empresas, uma divisão voltada a atender clientes corporativos de micro a médio porte. ?Oferecemos domínio, e-mail, hospedagem e criação de site a partir de R$ 14,90 por mês?, explica o gerente do iG empresas Flávio Elizalde. ?É um produto bom, simples e barato, para que o empresário não sinta o peso no bolso.? Ele diz que o provedor optou por focar no mercado de MPEs devido ao grande potencial de expansão existente. ?É melhor ter vários clientes pagando um pouquinho cada do que apenas alguns pagando muito.? Segundo Zulim, o que os grandes enxergam é oportunidade de futuros clientes: ?Quando a microempresa usa o software, além do produto ser divulgado, o empresário com certeza vai pagar um pouco mais para continuar tendo o serviço quando seu negócio crescer.?