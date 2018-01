'Pai' da internet renova site da rainha Elizabeth II

Disposta a não perder o trem da história nas novas tecnologias, a rainha Elizabeth II da Inglaterra acredita que chegou a hora de renovar sua site na web e, para isso, pediu ajuda a ninguém menos do que Tim Berners-Lee, considerado o "pai" da internet. Veja também: Tim Berners-Lee fala sobre web 3.0 Aos 82 anos, Elizabeth II deseja transformar seu portal na rede, aberto há 12 anos, em uma ferramenta mais ágil e em sintonia com a sociedade moderna, publicou o jornal The Sunday Telegraph. A Rainha, que costuma surpreender familiares e empregados com perguntas do tipo "Por que não fazes um google?", quando algum deles se mostra em dúvida sobre determinado assunto, está entusiasmada com o novo desenho da página, da mesma forma que seu marido, o duque de Edimburgo, de 87 anos. "A nova página será muito diferente. Reconstruímos completamente o lugar para o novo entorno midiático do século XXI", declarou ao jornal uma fonte próxima à realeza. Berners-Lee deve apresentar em 12 de fevereiro o novo portal. Inventor da World Wide Web (WWW) e também inglês, ele se reuniu pelo menos duas vezes com "Vossa Majestade", que lhe condecorou em 2004 com o título de "Sir", Cavaleiro da Ordem do Império Britânico. A curiosidade sobre a internet de Elizabeth II, há 57 anos no trono, levou-a a visitar em outubro a sede em Londres do Google, onde a monarca já lançou há mais de um ano seu "Canal Real".