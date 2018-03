Pai de Bush anuncia apoio a John McCain

O ex-presidente americano George Herbert Walker Bush, pai do atual presidente, anunciou nesta segunda-feira seu apoio ao senador John McCain para ser o indicado do Partido Republicano à Presidência dos Estados Unidos. ''Eu acredito que agora é minha hora de ajudar John a construir uma ampla base para que nossos valores conservadores cheguem à Casa Branca neste outono (no hemisfério norte, quando serão realizadas as eleições presidenciais americanas)'', afirmou Bush. De acordo com o pai do atual presidente, McCain conta com ''os valores corretos e a experiência necessária para levar nossa nação adiante neste momento histórico''. Em diferentes momentos, o ex-presidente destacou o caráter conservador do senador pelo Estado do Arizona. McCain, por sua vez, se disse honrado com o apoio e acrescentou que o endosso do ex-presidente auxilia nos ''esforços para unirmos o nosso partido''. ''Críticas injustas'' O ex-presidente dos Estados Unidos, no poder entre 1989 e 1993, disse que críticas a McCain feitas pela ala mais à direita do Partido Republicano são injustas. Segundo Bush, ''ele tem um histórico que todos podem analisar no Senado, um histórico conservador consistente''. Mas o ex-líder americano destacou que, a despeito de ser um conservador, McCain é capaz de alcançar o ''outro lado'', em referência à reconhecida simpatia que democratas moderados têm pelo senador. McCain e o ex-governador do Arkansas Mike Huckabee disputam nesta terça-feira prévias no Estado de Wisconsin, onde estão em jogo 40 delegados, e no Estado de Washington, onde serão distribuídos 19 delegados. No mesmo dia, haverá prévias democratas também em Wisconsin (92 delegados) e no Havaí (29 delegados). Huckabee Matematicamente, Huckabee não tem mais condições de superar McCain e ser o candidato republicano à Casa Branca. Para obter a indicação republicana, é preciso que um candidato obtenha um total de 1.081 delegados. Por enquanto, McCain conta com 843 e Huckabee, com 242. Huckabee, um ex-pastor batista, vem colhendo os votos dos republicanos conservadores e de eleitores evangélicos que desconfiam das posições de McCain em relação a temas como imigração e política fiscal. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.