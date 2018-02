Pai e irmão de motorista que matou filho de atriz depõem

O carro envolvido no acidente está registrado no Departamento Estadual de Trânsito (Detran) em nome de Roberto Martins Bussamra e tem quatro multas por excesso de velocidade, em 2009. Rafael morreu ao ser atropelado quando andava de skate com dois amigos dentro do túnel. A polícia suspeita que o motorista participava de um racha.

Rafael Bussamra contou que ia para casa, na Barra da Tijuca, na zona oeste da cidade, e era seguido pelo carro de dois colegas. De acordo com ele, depois de entrar no túnel, decidiram voltar à zona sul para um lanche no Leblon e pegaram um retorno irregular. Ele afirmou que a vítima andava de skate no acostamento, mas fez uma manobra brusca e não houve tempo para desviar.

Momentos depois, Bussamra foi parado por policiais militares, que o liberaram alegando que a documentação estava em dia e que o carro não teria estragos aparentes. Porém, o veículo foi levado para perícia com o capô amassado do lado esquerdo, sem a lanterna, com parte do vidro dianteiro quebrado e o para-choque pendurado. Os agentes foram afastados pela Polícia Militar (PM).