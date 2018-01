Pai foge e deixa menino preso em ferragens após acidente

A delegacia de Faxinal do Soturno começou a tomar depoimentos nesta segunda-feira e admite que tem alguns mistérios a esclarecer. Se as primeiras informações repassadas por testemunhas se confirmarem, a Parati era conduzida pelo garoto quando saiu da pista da ERS-149 e mergulhou em uma pequena ladeira lateral na ocorrência inicial. O automóvel foi recolocado na rodovia com ajuda de um trator. O homem assumiu o volante e, ao tentar deixar o local, cortou a frente de um Gol dirigido por um motorista que havia parado para ajudar no primeiro resgate. Diante do novo incidente, fugiu e deixou o filho no local. A polícia ainda não divulgou o nome dos envolvidos. Além do garoto, uma passageira do gol ficou levemente ferida.