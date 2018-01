Pai mata filha de 1 ano por derrubar videogame Uma menina de um ano e cinco meses de idade foi espancada pelo próprio pai até a morte. O motivo, fútil, foi que a pequena Alayiah Turman puxou os fios e derrubou o videogame de seu pai Tyrone Spellman, 25. A notícia, que começou a ser divulgada no último dia 12, dá conta de que Spellman estava jogando videogame no último dia 7 de setembro, na cidade de Philadelphia, nos EUA, quando sua filha teria puxado as cordas de seu console. Spellman teria espancado a criança e, depois, alegou que a criança teria caído do berço e batido a cabeça. A autópsia, no entanto, revelou que a criança foi vítima de diversos golpes.