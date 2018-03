Pai tenta proteger o filho, mas é morto por assaltante O funileiro José Telésforo Gonçalves dos Ramos, de 55 anos, foi morto após tentar proteger o filho, Alessandro, de 29 anos, que estava sendo assaltado em frente de sua casa, na tarde de domingo, 3, no Parque das Jaboticabeiras, em Diadema, na Grande São Paulo. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, o bandido pediu a motocicleta do rapaz e exigiu que ele entregasse o alarme. Enquanto a vítima ajeitava a mochila na parte de frente do corpo para pegar o controle, o assaltante disparou um tiro em sua direção, mas acabou atingindo um carro na garagem da casa. O pai de Alessandro, que estava em um bar na frente da casa, viu a cena e partiu pra cima do suspeito com uma garrafa de cerveja. O bandido reagiu disparando a arma contra ele. Pelo menos dois tiros à queima roupa atingiram o funileiro, que foi socorrido pelo filho ao Hospital Municipal da cidade, mas chegou sem vida. O bandido fugiu a pé. O caso foi registrado no 1º Distrito Policial de Diadema.