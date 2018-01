Pain perdu com purê de pêra

Anna Angotti & Demian Takahashi: Qual é a mágica que transforma um simples pãozinho em um pudim com gosto de infância? O pain perdu estava levíssimo, úmido, cremoso, com milhões de microburaquinhos que pareciam preenchidos um a um com creme e ar. Não bastasse a textura muito louca - e, ao mesmo tempo, tão familiar -, a fatia de pão-pudim tinha ainda a casquinha dourada, firme e crocante. E uma incrível papinha de pêra que fazia lembrar ainda mais comida-da-mamãe. Ficamos com vontade de ir atrás da receita desse clássico francês e descobrir os truques do mágico. Mas para que quebrar o encanto de uma das melhores sobremesas de São Paulo? Blog Alho, Passas e Maçãs: Quem acha vive se perdendo - já disse Noel Rosa. Pois eu queria achar algo todo dia, só para poder perder... Desde que o perdu em questão fosse esse pão. Ok, ok, o trocadilho foi infame. Mas o pain perdu do Ici merece a fama, boa, que tem. Bela fatia de brioche, frito e polvilhado com açúcar e canela. Acabou? Não. Ainda tem uma perinha postreira em forma de purê e calda de baunilha. É mais do que um doce; é um aconchego, com aquela aparência que concilia o refinamento do bistrô com o prosaico e o íntimo da família, com seu saco de pães amanhecidos a serem aproveitados. Uma sensação equivalente à do ratatouille do filme. Por isso, o pain perdu exige uma elaboração cuidadosa: para não perder sua origem, nem se ater a ela. Braulio Pasmanik: Faltou sabor. O brioche perde temperos menos tímidos.Tanto o creme inglês, como o purê de pêra como o xarope que molha o brioche são muito delicados, deixando a sobremesa sem personalidade. Jacques Trefois: O chef quis fazer uma rabanada chique e não acertou. O pão é seco por dentro e o purê de pêra não faz muito sentido. Rabanada é uma sobremesa rústica, sobre a qual não adianta muito inventar. Janaina Fidalgo: Crocante por fora, macio por dentro, com um creme inglês leve e aromático e um purê de pera que quebra a doçura - que está longe de ser excessiva. Não fossem os bons modos, lamberia o prato... Luiz Horta: É a melhor sobremesa, digna de um Andoni Luis e digna de receber a menção como o melhor prato comido no prêmio. A leveza e a doçura exatas. Neide Rigo: É o tipo de sobremesa simples que me atrai. Sem muitos elementos, muita informação. A rabanada de brioche tem textura de um fino pudim, com cobertura crocante e açúcar na medida. O purê de peras pouco doce e ligeiramente ácido parece dar ainda mais destaque à fineza da rabanada e do creme que, apesar de parecer pecar no excesso de essência de baunilha, é cremoso, gostoso e agradavelmente pouco doce. Patrícia Ferraz: Notável essa simples rabanada feita com brioche e creme inglês. Dá vontade de voltar lá sempre lá no Ici para conferir se é boa mesmo... Roberto Smeraldi: Esta rabanada é gostosa e muito atrativa. Mas, caso você conheça o pain perdu, preciso avisar que ela foge um pouco do tradicional, se assemelhando um pouco a um French toast americano. Talvez seja o tipo de pão, fofo demais e ainda bastante fresco. O pain perdu deveria ser mais rústico. Silvio Giannini: Outra receita da minha infância. Minha avó produzia rabanadas maravilhosas que ficavam sobre a geladeira, quase inalcançáveis ganhou uma apresentação elegantemente francesa. Não resisti e perguntei se a origem da extraordinária fatia de pão "amanhecido" também nascia nos bastidores da cozinha ou se possuíam um fornecedor fixo para tal brioche. Fui informado que o brioche é fornecido o que, confesso, me decepcionou um pouco uma vez que a cozinha tem plena condição de prepará-lo, suponho. Pensando bem, besteira minha, pouco importa. A sobremesa é maravilhosa, com sua delicada calda de baunilha, escoltado por purê de pera. Ficou em segundo lugar.