Pais de Madeleine voltam para Grã-Bretanha O casal britânico Kate e Gerry McCann, apontados como suspeitos do desaparecimento de sua filha Madeleine, de quatro anos de idade, em Portugal, voltaram para casa neste domingo insistindo que são inocentes. "Não tivemos parte no desaparecimento de nossa querida filha Madeleine", disse Gerry McCann a repórteres depois de pousar no aeroporto East Midlands, na Grã-Bretanha. O casal, que está no centro do mistério trágico que intriga a Europa, ressaltou que saíram da estância portuguesa de Praia da Luz depois dos quatro meses de permanência e com concordância total das autoridades portuguesas. "A lei portuguesa nos proíbe de fazer mais comentários sobre a investigação", disse McCann em breve declaração na pista do aeroporto, ao lado da esposa e dos filhos gêmeos de dois anos de idade. "Gostaríamos de pedir que nossa privacidade seja respeitada, agora que voltamos para casa", disse. "É triste voltar para o Reino Unidos sem Madeleine, mas isso não significa que desistimos da busca." O casal, que foi seguido por fotógrafos e equipes de televisão no caminho ao aeroporto Faro, na região do Algarve, insistiu que não está fugindo da investigação, mas que deixou o local pelo bem dos filhos. A polícia portuguesa declarou que o casal é formalmente suspeito, mas não fez acusações. Eles podem estar envolvidos no crime, mas não necessariamente serão detidos. A ministra do Interior britânica, Jacqui Smith, disse que continuará ajudando a polícia portuguesa. O advogado dos McCanns, Carlos Pinto de Abreu, disse que não sabe quanto tempo levará para o caso ser concluído, em um país que sofre de sérios problemas burocráticos em seu sistema judiciário. A polícia mudou sua linha de investigação nesta semana, depois de receber resultados de testes em provas coletadas por especialistas portugueses e britânicos em vários locais, incluindo o apartamento de férias de onde Madeleine sumiu, em 3 de maio. Fotos de Madeleine foram coladas em escolas, aeroportos e restaurantes da Europa. Os McCanns, que pediram assiduamente ajuda à mídia, mas que agora estão cercados pelos meios de comunicação, encontraram-se com o Papa Bento 16, que abençoou uma foto da criança. Entre as celebridades que pediram ajuda na busca por Madeleine estão o jogador de futebol David Beckham e a autora de Harry Potter, J.K. Rowling. (Reportagem adicional de Henrique Almeida em Portugal e Tim Castle em Londres)