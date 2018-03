País deu autorização de trabalho a 15 mil estrangeiros

De acordo com balanço divulgado pelo Ministério, do total de autorizações, apenas 698 foram permanentes. Dentre as temporárias, foram concedidos 5.994 vistos com prazo de até 90 dias, 3.195 com prazo de até um ano e 1.182 com prazo de até dois anos - sempre com contrato de trabalho no Brasil. Também foram concedidos 3.995 vistos com prazo de até dois anos, mas sem contrato de trabalho no País.

A emissão de vistos de trabalho com duração de até dois anos e contrato de trabalho no Brasil foi liderada, no primeiro trimestre do ano, por portugueses e espanhóis, com 197 e 118, respectivamente.

Já entre as permissões permanentes, 297 foram para investidores pessoa física, 378 para administradores, diretores, gerentes e executivos com poderes de gestão e similares, além de 23 autorizações para outros profissionais.