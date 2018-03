Pais e filhos

Sempre reclamo de conversinha no cinema. Mas é preciso ter bom senso para se adequar ao público certo. Esta semana, por exemplo, fui o estranho no ninho. A partir do momento que você escolhe uma sessão dublada de um desenho animado, em plena tarde de sábado, em um dos shoppings mais muvucados da cidade, sabe que terá uma experiência similar a um Cine Materna. Fui com minha namorada ao Espaço Itaú Pompéia, no Bourbon, com a intenção de ver 'Homem de Ferro 3'. Sabíamos que seria impossível. Mesmo com o filme em cartaz em três salas, estava esgotado no horário. Topamos assistir a 'Os Croods', em 3D, que começaria logo, na sala 3. Na bilheteria, tentei brincar de batalha naval com os lugares marcados e esconder o meu discreto submarino o mais distante possível de qualquer porta-aviões apinhado de crianças. Claro que não funcionou. Mas, para mim, o problema nessas sessões não é a molecada, e sim alguns pais. Eles costumam menosprezar a inteligência dos filhos e sua capacidade de compreender o filme e insistem em explicar tudo. Deixem os pequenos curtir do jeito deles e não tentem antecipar as dúvidas, por favor.