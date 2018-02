País fecha safra 09/10 de café com um dos estoques mais baixos

De acordo com a Comexim, o Brasil encerrou a safra 09/10 com estoques de no mínimo 1,33 milhão de sacas de 60 kg, sem considerar o café dos contratos de opções adquirido pelo governo durante a temporada.

No caso de se confirmar que 1,6 milhão de sacas foram entregues dentro do programa de opções, "algo que aparentemente será sabido somente em setembro", segundo a Comexim, os estoques finais (públicos e privados) teriam somado 2,43 milhões de sacas. O volume das reservas das empresas foi estimado em apenas 832 mil sacas, apontou a exportadora.

"Claramente, independentemente dos números do Ministério da Agricultura ou da Conab, o estoque final citado não é o mais baixo da nossa história do café, mas muito próximo disso. Os números de 76 e 94 (1976 e 1994), após geadas e secas, sem dúvida são menores", afirmou John Wolthers, da Comexim, em relatório nesta quinta-feira.

Ao final de abril, o Conselho dos Exportadores de Café do Brasil (Cecafé) já havia alertado para a situação.

A queda nos estoques ocorreu após uma safra menor, na temporada de baixa do ciclo bianual do café arábica, variedade que responde pela maior parte da produção brasileira. E também em meio a um consumo interno forte e exportações consistentes.

Mas a Comexim acrescentou que a próxima safra (10/11), de alta no ciclo, deverá ser bem maior, ficando em torno de 55 milhões de sacas, contra uma estimativa do governo brasileiro de 47 milhões de sacas .

As estimativas do governo, em geral, são mais baixas do que as do mercado. A colheita da temporada 10/11 está em curso.

"O fato é que o Brasil precisa produzir pelo menos 50 milhões de sacas, e se tomarmos a tendência de consumo no mundo, bem como internamente, nós rapidamente precisaremos alcançar a meta de 60 milhões de sacas para ter uma situação estatística razoavelmente confortável", afirmou a Wolthers.

Estoques baixos não são vistos apenas no Brasil, considerando que outros países, como a Colômbia, estão produzindo menos nos últimos tempos. Os colombianos sofreram com o clima adverso na temporada passada e também estão renovando os seus cafezais, o que reduz a disponibilidade do produto.

Essa oferta mais apertada colaborou para elevar os futuros em Nova York para uma máxima de 12 anos recentemente.

(Reportagem de Roberto Samora)