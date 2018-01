País pode perder corrida do WiMAX para vizinhos Até 2013, o mercado latino-americano de WiMAX movimentará mais de US$ 1 bilhão, segundo estimativas da Signal Telecom Consulting. O Brasil, contudo, se arrisca a perder os primeiros frutos gerados por essa tecnologia. "Comparados a vizinhos como Chile e Peru, que já tiveram frequências usadas pelo WiMAX licitadas e mais projetos comerciais implantados, temo que estejamos ficando para trás", diz Emílio Loures, gerente de novas tecnologias da Intel. Dados da Telmex, empresa mexicana que também oferece serviços de telefonia, internet e TV por assinatura na Colômbia, no Peru e no Chile, vão ao encontro da preocupação manifestada por Loures. Segundo a Telmex, 98% do território chileno já tem cobertura WiMAX. A tecnologia também apresenta relativo grau de amadurecimento no Peru. Há dois anos a capital Lima tem cobertura WiMAX. Desde o lançamento, a Emax, responsável pelo provimento de banda larga sem fio no país, conseguiu expandir a cobertura para toda a região central. Províncias como Breña, Callao, Chorrillos, Miraflores, San Borja e San Luis podem optar por diferentes planos de acesso, cujas tarifas – que dependem da velocidade contratada – variam entre 69 e 380 sóis peruanos. Já na Colômbia, são mais de 42 mil usuários acessando a internet via WiMAX. O grupo UNE-EPM, que oferece o serviço, registrou um crescimento de 33% nas assinaturas de planos WiMAX quando comparados os anos de 2007 e 2008. A Colômbia foi o primeiro país latino-americano a receber uma rede WiMAX comercial, em 2006. Agora se prepara para expandir a infraestrutura e seus operadores. Em comunicado recente, a fabricante chinesa ZTE informou ter fechado uma parceria com a colombiana Em Cali, afim de oferecer uma alternativa WiMAX aos moradores das cidades de Cali e Popayan. "O acordo servirá para fortalecer a força de nossa tecnologia no fomento do desenvolvimento do WiMAX na Colômbia e outros países latinos", escreveu Su Jian, representante-chefe da ZTE na Colômbia. J.R.