Pais podem controlar filhos com jaqueta equipada com GPS

Uma confecção britânica está lançando no mercado uma jaqueta equipada com GPS, sistema de localização por satélite. O aparelho é instalado por dentro do casaco e, pela internet, fornece a localização praticamente exata do usuário. Ele também permite que se estabeleça um perímetro específico e tem um alarme que avisa quando o usuário sai dessa área. O equipamento ainda possui um botão de pânico, que envia um alerta ao telefone celular de outras pessoas. A jaqueta é fabricada pela empresa Bladerunner, que há poucos meses chamou a atenção por lançar uniformes escolares à prova de facadas. A empresa também oferece um modelo forrado com o tecido kevlar, o mesmo usado nos uniformes. A confecção espera que a jaqueta faça o mesmo sucesso entre pais britânicos, cada vez mais preocupados com a segurança de seus filhos. O casaco custa 250 libras (aproximadamente R$ 920), com mais 80 libras (cerca de R$ 295) para o forro em kevlar e outras 10 libras mensais (quase R$ 37) para o serviço de rastreamento por satélite. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.