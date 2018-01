Pais poderão controlar tempo do jogo no Xbox 360

A Microsoft afirmou nesta quarta-feira, 7, que está acrescentando uma ferramenta ao Xbox 360 que limita a quantidade de tempo que as crianças podem jogar no console. A medida vem num momento em que a empresa tenta tornar o Xbox 360 mais atraente a consumidores fora do nicho de games antes das festas de fim de ano, a melhor época do ano para a indústria de videogames. "Conforme aumenta a base de usuários, a demanda por esse tipo de atributo também aumenta", disse Robbie Bach, presidente da divisão de entretenimento da Microsoft. O novo cronômetro pode ser ajustado para limitar o tempo de jogo diário ou semanalmente, e desliga o console quando o tempo limite é atingido. Um atributo similar existe no sistema operacional Windows Vista. Uma pesquisa da Microsoft mostrou que 90% dos pais tinham algumas restrições quanto ao jogar videogame, sendo metade desse incômodo vinha pelo tempo de jogo, afirmou Bach. "A ferramenta que eles sentem mais falta é a habilidade de restringir eletronicamente o tempo de uso do console", apontou Bach. O Xbox 360, que concorre com o PlayStation3, da Sony, e o Wii, da Nintendo, já possui um atributo que permite aos pais limitar os tipos de jogos que são executados através de um classificador de conteúdo. A Microsoft também revelou uma iniciativa com grupos como uma associação de pais e professores para educar as famílias sobre conteúdo de videogame e estimular pais e filhos a negociar as regras de uso dos jogos.