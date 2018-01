Pais preferem conversar com filhos a proibir sites

A maioria dos pais nos Estados Unidos chegou a discutir com os filhos no ano passado por causa do acesso a sites com conteúdo sexual, palavrões ou propaganda, mas não impediu o uso da internet. Os dados fazem parte de pesquisa divulgada nesta terça-feira, 25, com 411 crianças entre 6 e 18 anos feita pelo Instituto de Pesquisa Harris Interactive. Embora 71% dos entrevistados admitam ter tido pelo menos uma discussão em casa sobre o uso da web, eles não proibiram o acesso de seus filhos à internet. Quatro de cada cinco pais disseram que a internet ajudou seus filhos com as atividades escolares e apenas um terço afirmou que seus filhos passaram muito tempo online. Melhor do que proibir ou restringir o acesso à web, os pais afirmam ter encontrado outra forma para monitorar seus filhos. Noventa e três porcento deles contrataram algum tipo de monitoramento. "A pesquisa confirma que os pais continuam a discutir o uso da web com seus filhos, mas isso não está impedindo o acesso da internet pelas crianças" disse James Steyer, CEO do Common Sense Media, que coordenou a pesquisa. O levantamento, realizado entre os dias 16 e 17 de agosto, foi publicado um dia depois que o gabinete do procurador-geral do Estado de Nova York, Andrew Cuomo, processou o site Facebook por não manter os internautas jovens longe de predadores sexuais e de não responder às suas queixas. De acordo com a pesquisa, 24% dos pais informaram que seus filhos foram expostos a conteúdo com forte apelo sexual ou violento na web no ano passado e 52% deles afirmaram que os filhos foram expostos a publicidade online. Para resolver esses problemas, 74% dos pais disseram visitar os sites com os filhos, 56% usaram filtro ou software de bloqueio e 55% visitaram o site antes de seus filhos. Também foi descoberto que 85% conversaram com as crianças sobre segurança online no ano passado. "Alguns pais entendem que a conversa com filhos sobre o uso da internet é muito importante", disse Helen Soule, diretora-executiva do estudo.