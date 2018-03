País registra 557 mortes por gripe suína, diz Ministério O Ministério da Saúde confirmou hoje que 557 pessoas morreram no País em decorrência do vírus Influenza A (H1N1), conhecido como gripe suína. Entre os Estados com maior número de mortes estão São Paulo, com 223 óbitos confirmados (40% do total), Paraná, com 151 mortes (27,1%); Rio Grande do Sul, com 98 casos fatais (17,6%); e Rio de Janeiro com 55 (9,9%). No boletim epidemiológico divulgado à imprensa, foi informado que 58 das 480 gestantes que tiveram resultado positivo para o vírus A(H1N1) morreram. Segundo o boletim do ministério, na semana de 16 a 22 de agosto foi mantida a tendência de redução de casos graves observada na semana anterior.