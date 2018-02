País registra 84 mortes por gripe suína no ano Pelo menos 84 pessoas morreram e 675 foram hospitalizadas no Brasil este ano em razão do vírus da Influenza A (H1N1), conhecida como gripe suína. O número inclui as mortes registradas entre 1º de janeiro e 5 de julho, de acordo com o último balanço do Ministério da Saúde.