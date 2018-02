Pais sofrem para embarcar filhos em aeroporto de SP Quem precisa de autorização de viagem para os filhos e chega ao Aeroporto Internacional de Guarulhos (Cumbica) desprevenido pode se preparar para enfrentar transtornos. O aeroporto mais movimentado do País não tem posto da Vara da Infância e da Juventude, o que obriga os passageiros a ir até a Vara de Guarulhos, no centro da cidade da Grande São Paulo. Cerca de 15 pedidos são atendidos por dia no local. Neste mês, até segunda-feira, foram 244 - 47% do total de processos da Vara no período.