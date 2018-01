País tem 166,1 mi de celulares até setembro, diz Anatel

Do total de celulares, 82,21% estão na modalidade pré-paga, enquanto os demais 17,79% usam o sistema pós-pago. De janeiro a setembro de 2009 foram vendidos 15,4 milhões de telefones móveis, o segundo melhor desempenho, perdendo apenas para o ano passado, quando foram vendidos 19,8 milhões de celulares no mesmo período.

A Vivo continua na liderança do mercado, com 29,4% dos clientes em todo o País. A Claro vem em segundo lugar, com 25,45%, seguida da TIM, com 23,85%, e da Oi, com 20,93%. Os telefones de terceira geração (3G) e os modens de acesso à internet somaram 6,5 milhões em setembro.