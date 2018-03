País tem 20 casos suspeitos de gripe suína, diz governo Chega a 20 o total de casos investigados por suspeita de gripe suína no Brasil, conforme informou hoje o Ministério da Saúde. Segundo o pasta, o total de casos chegou a 22, mas dois deles foram descartados no Estado de São Paulo. Os casos que estão em investigação atingem oito Estados: três no Amazonas, dois na Bahia, três em Minas Gerais, um no Pará, quatro no Paraná, dois no Rio de Janeiro, dois no Rio Grande do Norte e três em Santa Catarina.