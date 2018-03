País tem 201 milhões de habitantes, estima IBGE O Diário Oficial da União traz hoje as mais novas estimativas da população brasileira feitas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Pelos novos números, o País já conta com mais de 201 milhões de habitantes. As estimativas são usadas para o cálculo das cotas dos fundos de participação de Estados e municípios. Os dados têm data de referência em 1º de julho de 2013 e estão organizados por Estados, Distrito Federal e municípios. Clique aqui e veja a íntegra do documento.