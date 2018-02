País terá dia de calor e umidade com pancadas de chuva O calor e a umidade vão provocar pancadas de chuva em grande parte do país nesta sexta-feira, 23, de acordo com o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC). As pancadas de chuvas podem ocorrer a partir da tarde no leste e litoral sul da Bahia. Entre o oeste do Espírito Santo, do Rio, sudeste de Minas, centro, oeste, norte e serra de São Paulo e no norte do Paraná a pancada de chuva será mais fraca e isolada.