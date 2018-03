País terá mais 54 mil doses de droga contra gripe suína O Brasil deve receber ainda esta semana 54 mil doses do Tamiflu, medicamento que pode ser usado no tratamento da gripe suína. A compra havia sido feita em janeiro, seguindo um protocolo de rotina previsto no plano de contingência para uma epidemia de gripe. Assim que for entregue, o produto deverá ser distribuído para hospitais de referência no tratamento da doença.