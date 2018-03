Países desenvolvidos resistem a reforma do FMI, diz Rússia

Liderados por Brasil, Rússia, Índia e China (Bric), os países emergentes querem aumentar sua representação no FMI, de olho num acordo sobre reformas que devem ser adotadas até janeiro de 2011.

"Nós já encontramos atitudes indiferentes e mesmo resistência (aos planos de reforma)", disse Kudrin a jornalistas em Washington.

"Os países líderes não estão com pressa. Esta foi a discussão principal da reunião do FMI."

Kudrin disse que os países emergentes temem que a discussão atual sobre financiamento emergencial do FMI possa deixar a questão da reforma das cotas em segundo plano.

Ele assinalou como os principais responsáveis por isso os países europeus menores, que são os que poderão perder mais com uma reforma do sistema de cotas.

Kudrin ponderou que os países desenvolvidos estão tentando incorporar o máximo possível de instrumentos temporários, como empréstimos bilaterais e títulos, ao Novo Acordo de Empréstimo, para torná-los mais permanentes.

A Rússia tem 2,7 por cento dos votos no FMI e poucas chances de ver sua cota aumentar mesmo com a reforma proposta. A China tem 3,7 por cento, o Brasil conta com 1,4 por cento e a Índia, com 1,9 por cento.

VENDER E RECEBER CASH

Em comparação com esses números, os EUA detêm 17,1 por cento dos votos, os países da zona do euro ficam com 32,4 por cento e a Suíça, com 1,6 por cento. Isso assegura a dominância dos países desenvolvidos nas decisões tomadas pelo FMI.

Os países do Bric têm posição de destaque na lista dos países do mundo que possuem reservas internacionais.

A China tem a maior reserva internacional, a Rússia tem a terceira maior, a Índia, a quarta, e o Brasil, a sétima. A maioria das reservas é em dólares e euros.

A relutância dos países do Bric em contribuir com dinheiro para o FMI a não ser que exerçam mais influência no Fundo é uma ressalva importante, já que faltam a ele cerca de 150 bilhões de dólares para os 500 bilhões de dólares em fundos prometidos pelo G20.

Kudrin disse que a Rússia está disposta a investir parte de suas reservas de 385 bilhões de dólares em títulos do FMI, mas precisa da garantia de que eles teriam liquidez suficiente para a Rússia receber seu dinheiro de volta prontamente.

A Rússia está passando pelo pior declínio econômico em uma década e se desfez de instrumentos de risco maior, aplicando suas reservas hoje principalmente em papéis soberanos líquidos, de modo que o dinheiro possa ser acessado prontamente em casos de emergência.

"Estamos interessados em investir nossas reservas em instrumentos semelhantes a papéis soberanos. Para nós, é importante que possamos vendê-los e receber cash a qualquer momento", disse Kudrin, acrescentando que a Rússia está menos interessada em fazer empréstimos diretos ao FMI.