Países em desenvolvimento terão Vista Starter Edition Quando a Microsoft anunciou o Windows XP Starter Edition, lançado no Brasil em 2005, a intenção era combater a pirataria e criar uma versão mais palatável (leia-se acessível ao bolso) de mercados em desenvolvimento. Este Windows, no entanto, padecia de algumas limitações, como o fato de só rodar no máximo três janelas ativas de programas por vez. Só que agora, na iminência do lançamento do Vista, a Microsoft acaba de anunciar que existirá também uma versão ´Starter Edition´ do sistema para países em desenvolvimento. Segundo a Microsoft, o novo sistema, que será lançado junto com as outras versões do Windows Vista, permitirá ainda que os usuários de primeira viagem tenham acesso a tutoriais de funções do PC. O sistema será vendido em países do sudeste asiático, Rússia e Índia. Ainda não há confirmação de sua disponibilidade no mercado brasileiro, onde o Windows XP Starter Edition é comercializado.