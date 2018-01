Países emergentes sofrem com pirataria e PCs antigos

Os chamados países emergentes, entre eles Brasil, China, Rússia e Índia, experimentam de maneira particular a crescente diversificação das ameaças à segurança dos computadores. Por um lado, suas economias em desenvolvimento possibilitam que uma população até então excluída tenha acesso a equipamentos eletrônicos e à internet. Por outro, esses novos internautas são presas fáceis para criminosos digitais. Também influencia a alta presença de softwares piratas nesses mercados. Segundo Fabiano Tricari, gerente de vendas da Symantec no Brasil, "um país emergente é pouco maduro no uso da tecnologia". "Além das pessoas não terem informação, usam máquinas com baixa performance. Rodando programas piratas, os usuários não recebem as atualizações de segurança e deixam brechas para os criminosos em seus sistemas." E já se foi o tempo dos ataques em busca de fama. Os produtores de malware estão mais interessados em obter vantagens financeiras. Eugene Kaspersky, do Kaspersky Lab, estima que a economia envolvendo o desenvolvimento de códigos maliciosos e a compra e venda de dados sigilosos como senhas e logins tenha movimentado só no ano passado o equivalente a US$ 100 bilhões. Outra pesquisa realizada pela AVG Technologies mostra como os internautas facilitam o trabalho dos criminosos. De 9 mil entrevistados em 9 países apenas 18% têm softwares de segurança instalados em seus PCs. Mesmo os prevenidos acordaram há pouco para o problema. No Brasil, mais da metade dos usuários pesquisados que tinham uma software antivírus o haviam instalado há menos de um ano (52%). A maior parte fez a escolha depois de sofrer um prejuízo em uma transação online (44%). O País ainda se destaca pela complexidade de seus malwares. Segundo Marcelo Lau, diretor executivo da Data Security, nossas ameaças "apresentam um aprimoramento que nem todos os países conhecem". Entre as formas mais avançadas para roubos ou fraudes pode-se citar a combinação de técnicas de engenharia social – como, por exemplo, o cruzamento de dados postados em diferentes sites de relacionamento e compartilhamento de fotos e vídeos na internet – com habilidades de programação e phishing. "O risco pode até transcender a internet. Usando informações coletadas por vírus instalados na máquina dos usuários somadas às que os próprios internautas publicaram online, criminosos podem até trazer riscos à integridade física dos internautas", disse Tricari. Estatísticas do Centro de Estudos, Resposta e Tratamento de Incidentes de Segurança (CERT.br) indicam uma estabilização do número de fraudes digitais. Entre 2007 e 2008, houve um aumento pouco significativo: no ano passado os casos nos quais as vítimas foram lesadas financeiramente foram apenas 6% mais frequentes. "A maior diferença é que em 2008, ao longo de todo o ano, houve mais casos de páginas falsas de bancos, enquanto as notificações de esquemas com códigos maliciosos caíram ligeiramente", disse Cristine Hoepers, gerente do CERT.br.